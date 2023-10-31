انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة التركية الإماراتية باسطنبول

عقدت في اسطنبول اليوم الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين تركيا والإمارات، بمشاركة وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، ثاني أحمد الزيودي ووزير التجارة التركي عمر بولاط.

وشهد الاجتماع الثلاثاء مباحثات بين الجانبين حول مجالات التجارة الثنائية، والاستثمار، والمقاولات والجمارك والتعاون في البلدان الأخرى.

قال وزير التجارة عمر بولاط إن تركيا والإمارات تهدفان لرفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار "خلال وقت قصير".

وبعد الاجتماع، وقّع بولاط والزيودي بروتوكولاً حول الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين تركيا والإمارات.

وأضاف الوزير التركي أن الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لتركيا في منطقة الخليج.

وأوضح أنهم يتوقعون ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار على الأقل، بحلول نهاية العام الحالي 2023.

وأشار إلى أنهم يهدفون لرفع التجارة الثنائية بين أنقرة وأبو ظبي إلى 25 مليار دولار "خلال وقت قصير"، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023.

وبحسب الوزير التركي فإن اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة سينعكس إيجاباً على العلاقات التجارية والاقتصادية بين أنقرة وأبو ظبي، واصفاً الاجتماع بـ "المثمر للغاية".

وعن تفاصيل بروتوكول اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، قال بولاط إنه يشمل العديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارة الثنائية، والاستثمار، والمقاولات والجمارك والتعاون في البلدان الأخرى، والتحوّل الأخضر.

وأفاد بولاط بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بلغ 10 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الماضي 2022، فيما وصل إلى 14 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.

وعن حجم استثمارات الشركات الإماراتية في تركيا، قال بولاط إنه يبلغ قرابة 3.4 مليارات دولار، فيما وصل حجم استثمارات الشركات التركية في البلد الخليجي إلى 350 مليون دولار.

وأعرب عن رغبتهم في رؤية المزيد من الاستثمارات الإماراتية بتركيا.

بدوره، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات ثاني أحمد الزيودي، إن العلاقات بين البلدين قطعت شوطاً كبيراً خلال العامين الأخيرين.

وأضاف أنهم يرغبون في "فتح آفاق جديدة" في العلاقات التركية الإماراتية، عبر إجراء أبحاث بشأن الفرص التجارية والاقتصادية الجديدة بين البلدين.