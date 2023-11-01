شيمشك: الحكومة تتعهد بسياسات نقدية ومالية منسقة لتحقيق استقرار الأسعار والنمو

سلط وزير الخزانة والمالية التركي، الثلاثاء، الضوء على الدور الأساسي لاستقرار الأسعار، والذي اعتبره شرطاً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشدداً على أن الحكومة ستنسق السياسات النقدية والمالية وإدارة الإيرادات في الفترة المقبلة.

وقال شيمشك، أمام لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان: "في برنامجنا وميزانيتنا، نقوم بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الانضباط المالي وخفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط، وجعل هذه المكاسب دائمة".

وأكد على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي بهدف خفض التضخم بشكل مستدام وضمان استقرار الأسعار، وقال إن هذه الجهود يتم دعمها أيضاً من خلال تدابير ائتمانية انتقائية وإجراءات تشديد كمي.

وأشار وزير الخزانة والمالية التركي إلى أنه "في الفترة المقبلة، سيتم تنفيذ السياسات النقدية والمالية والإيراداتية بالتنسيق، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج والمنافسة والكفاءة".

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع شيمشك انخفاضاً من 65% المتوقعة في نهاية هذا العام إلى 33% عام 2024، و15.2% عام 2025، و8.5% عام 2026، مضيفاً: "استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام والازدهار الدائم".

"إعادة التوازن" الاقتصادي

وفي معرض تناوله الحاجة إلى "إعادة التوازن" الاقتصادي بسبب النمو الحالي الذي يقوده الطلب المحلي بشكل رئيسي، أكد شيمشك على هدف تحقيق نمو أكثر توازناً مع مساهمات إيجابية من صافي الصادرات في الفترة المقبلة.

وأضاف: "بينما نستهدف الاستقرار الدائم للأسعار خلال هذه الفترة، فإننا نواصل إعطاء الأولوية للاستثمارات والتوظيف والإنتاج والصادرات".

واعترف شيمشك بالتحديات التي فرضتها الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، وقال إن الصادرات انخفضت بمقدار 6 مليارات دولار بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للكارثة.

وأشار: "إن الإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم، إلى جانب إعادة التوازن المتوقعة والانخفاض المتوقع في واردات الذهب بسبب زيادة أسعار الفائدة على الودائع، وانخفاض أسعار الطاقة مقارنة بالعام الماضي، أدت إلى اتجاه نزولي في عجز الحساب الجاري".

وحول تسليط الضوء على مكانة تركيا باعتبارها الدولة الرابعة الأكثر زيارة على مستوى العالم عام 2022، أرجع شيمشك هذا النجاح إلى سياسات التنويع والأنشطة الترويجية.

وأشار إلى أن "إيرادات السياحة زادت بنسبة 20% إلى نحو 42 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول الماضي"، مستشهداً بالبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة.

هذا وتتوقع الحكومة وصول 60 مليون أجنبي، وبلوغ دخل هذا القطاع الحيوي دخلاً يقارب الـ 55.6 مليار دولار للعام الجاري و59.6 مليار دولار عام 2024.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد الوزير على خطط تسريع التحول الأخضر وزيادة إنتاج النفط والغاز وإدخال الطاقة النووية لتقليل عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط.

إدارة الديون

وأكد شيمشك أيضاً على تعافي القطاع المصرفي، مشدداً على هيكل رأس المال القوي وجودة الأصول العالية ومستويات السيولة الكافية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المصرفية، أن صافي أرباح القطاع ارتفع بنسبة 53.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول إلى ما يقرب من 15.55 مليار دولار.

وفيما يتعلق بإدارة الديون، قال الوزير إنهم قللوا من مخاطر إعادة تمويل أسهم ديون الخزانة، وسلط الضوء على استراتيجيات مثل الحد من حصة سندات الفائدة المتغيرة وإجراء الاقتراض المحلي في المقام الأول في الأوراق المالية المقومة بالليرة التركية، بهدف تقليل حساسية رصيد الدين لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي.

وبالنظر إلى السنة المالية 2024، توقع زيادة بنسبة 71.1% في إيرادات ميزانية الحكومة المركزية ووصولها إلى 8.44 تريليون ليرة تركية، وزيادة بنسبة 73.5% في إيرادات الضرائب إلى 7.41 تريليون ليرة تركية، وزيادة بنسبة 56.2% في الإيرادات غير الضريبية إلى 1.03 تريليون ليرة تركية.

ويقدر عجز الموازنة لهذا العام بنحو 2.65 تريليون ليرة تركية، أي ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمشروع قانون موازنة الحكومة المركزية المطروح قيد النظر حالياً على مرحلة اللجنة البرلمانية.