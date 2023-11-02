البنك المركزي التركي يرفع توقعات التضخم لنهاية العام 2024

قام البنك المركزي التركي اليوم الخميس بمراجعة توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل، فيما أكدت محافظة البنك على أن السيطرة على الزيادات المرتفعة والمتقلبة في الأسعار "ستكون عملية طويلة ومليئة بالتحديات".

وقالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان إن البنك سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لحين تحقيق تقدم مستدام في خفض التضخم.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن توقعات التضخم ما زالت محفوفة بالمخاطر مع تقلبات بالغة في أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية.