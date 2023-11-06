تركيا تحقق 22.9 مليار دولار صادرات في شهر أكتوبر

سجلت تركيا رقما قياسيا في الصادرات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم حيث بلغ 22 مليار و900 مليون دولار.

وأوضح وزير التجارة عمر بولات في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن الصادرات في أكتوبر زادت 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال إن صادرات تركيا في الشهر الماضي سجلت "أعلى حجم صادرات بأشهر أكتوبر على الإطلاق وبلغت 22.9 مليار دولار".

كما لفت إلى أن الصادرات السنوية بلغت في أكتوبر المنصرم 254.8 مليار دولار بزيادة 0.7 بالمئة، وتخطت الرقم القياسي المسجل بنهاية 2022 والبالغ 254.2 مليار دولار.

من ناحية أخرى، قال بولات إن الواردات في شهر أكتوبر سجلت ارتفاعا طفيفا وبلغت 29.6 مليار دولار.

ولفت إلى أن عجز التجارة الخارجية في أكتوبر تراجع 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 6.7 مليارات دولار.