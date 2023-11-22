معدل ثقة المستهلكين في تركيا في أعلى مستوى منذ أربعة أشهر

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء أن معدل ثقة المستهلكين في تركيا ارتفع في نوفمبر إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.

وقال معهد الإحصاء التركي (TurkStat) إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بنسبة 1.1% على أساس شهري إلى 75.5 في نوفمبر.

وارتفعت المؤشرات الفرعية للوضع المالي الحالي للأسر بنسبة 2.7% وارتفعت توقعات الوضع المالي للأسر خلال الـ 12 شهرًا القادمة بنسبة 2.6%.

ارتفع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 0.6% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.

من ناحية أخرى، انخفضت تقييمات الإنفاق على السلع المعمرة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 0.6%.

وعلى الرغم من الارتفاع الشهري الآخر، فإن هذا الرقم يعكس نظرة متشائمة بسبب بقائه أقل من 100.

ويعتبر المؤشر مقياسا حيويا للأداء العام للاقتصاد، حيث يشير إلى المشاعر العامة حول الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، إلى جانب اتجاهات الإنفاق والادخار.