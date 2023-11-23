البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس

فاجأ البنك المركزي التركي السوق اليوم الخميس برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع إذ رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع بمقدار 500 نقطة أساس أخرى إلى 40% في الارتفاع السادس على التوالي في ظل محافظ جديد والتحول في صنع السياسات.

ومع ذلك، أشار البنك إلى أن وتيرة تشديد السياسة النقدية سوف تتباطأ مع استكمال دورة التشديد في فترة قصيرة.

وقال البنك المركزي التركي (CBRT) في بيان: "إن المستوى الحالي من التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار مكافحة التضخم".

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم وكالة الأناضول الأسبوع الماضي أن البنك سيرفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

وأكد البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.