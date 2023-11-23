عائدات السياحة العلاجية في تركيا تحقق 1.7 مليار دولار العام الجاري

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، الخميس، في افتتاح معرض ETHEXPO أوراسيا للسياحة والصحة في إسطنبول إن تركيا حققت مليارا و700 مليون دولار من عائدات السياحة العلاجية في العام الجاري 2023.

وأشار بولات أن تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية (منذ 21 عاما) أنشأت نحو ألف مستشفى، إضافة إلى 25 مدينة طبية تم إنشاؤها أو ما زالت قيد الإنشاء.

وأكد أن "تركيا باتت قاعدة صحية مهمة للعالم خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأوضح أن 1.2 مليون شخص جاؤوا من خارج البلاد إلى تركيا عام 2022 وتلقوا الرعاية الصحية.

وتابع: "مقارنة بعام 2012 تضاعف الرقم 5 مرات، وجلبت هذه الخدمات 2 مليار و100 مليون دولار من النقد الأجنبي إلى بلدنا".

وذكر أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت قدوم مليون و30 ألف شخص إلى تركيا لتلقي الرعاية الصحية، "وتم جني مليار و700 مليون دولار من عائدات السياحة العلاجية".

في سياق آخر، أشار بولات أن حصة التبادل التجاري مع بلدان العالم الإسلامي من إجمالي التجارة التركية كان 11 بالمئة قبل 20 عاما، ووصل العام الماضي إلى 26 بالمئة، مؤكدا أن هدفهم يتمثل في رفعها إلى 35 بالمئة بحلول عام 2028.