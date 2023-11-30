الاقتصاد التركي يسجل نموًا أفضل من المتوقع بنسبة 5.9% في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس أن الاقتصاد التركي سجل أرقام نمو أفضل من المتوقع للربع الثالث من عام 2023.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ بسبب رفع أسعار الفائدة إلى 4 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو حزيران.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9 بالمئة من 3.8 بالمئة.