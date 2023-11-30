بيانات رسمية: الاقتصاد التركي الأسرع نموا بين بلدان مجموعة العشرين

أعلن وزير التجارة عمر بولاط، أن الاقتصاد التركي هو الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين ومنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" في الربع الثالث من العام الجاري.

يشار أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 5.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري 2023، وفق بيانات رسمية صدرت الخميس.

وأوضح بولاط في تغريدة أن الاقتصاد التركي حافظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعًا متتاليا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9 بالمئة خلال الفترة المذكورة.

وذكر أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 4.7 بالمئة في الأشهر التسعة من العام الحالي.

وقال: "أصبحت تركيا أسرع الاقتصادات نمواً بين مجموعة العشرين ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الربع الثالث".

وبين أنه رغم الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد في فبراير/شباط الماضي، وضعف الطلب الخارجي، زادت صادرات تركيا من السلع والخدمات بنسبة 1.1 بالمئة.

وأضاف: "عبر السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات، نهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الكلي من خلال ضمان تحسن دائم في الحساب الجاري بالفترة المقبلة من ناحية، ومواصلة النمو المرتفع المستدام من ناحية أخرى".