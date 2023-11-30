شيمشك: نريد إعادة ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، إن أنقرة تريد إعادة ربط البلاد بقوة بالاتحاد الأوروبي.

ورحب شيمشك، في منشور عبر موقع "إكس"، بالتقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، بشأن "حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وأوضح أن التدابير التي اقترحتها المفوضية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، "مشجعة وتشير إلى تطورات إيجابية".

وذكر أنه من بين التدابير استئناف الحوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل، ومواصلة اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي الرفيع على المستوى الوزاري، وإحياء محادثات مسودة إطار التفاوض لتحديث الاتحاد الجمركي.

ومن تلك التدابير أيضاً دعوة البنك الأوروبي للاستثمار إلى استئناف أنشطته في كافة القطاعات بتركيا، وتخفيف قيود تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك والطلاب والمواطنين الأتراك وأفراد أسرهم في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأناضول.

وشدّد الوزير شيمشك على أن أنقرة والاتحاد الأوروبي يصبحان أقوى مع بعضهما، مضيفا: "نريد أن نعيد ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي".