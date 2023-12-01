وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من "مستقر" إلى "إيجابي".

وذكرت الوكالة في بيان الخميس أنها أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند "B"، ورفعت نظرتها المستقبلية له من "مستقر" إلى "إيجابي".

وأشار البيان، إلى الزيادات في أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي التركي، منذ يونيو/ حزيران 2023، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج.

كما أكد على إمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل درجة واحدة، في حال تحسن ميزان المدفوعات بشكل أكبر، وازدياد احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبل.

وتوقع البيان، أن ينمو الاقتصاد التركي بـ3.7 بالمئة هذا العام، و2.4 بالمئة في 2024.

وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليارين و25 مليون دولار، في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، ليبلغ 136.5 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب بيانات المركزي التركي، الخميس، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك، في الفترة المذكورة، بمقدار 1.771 مليار دولار، ليبلغ 90 مليارا و997 مليون دولار.