أردوغان يوافق على اتفاقية صندوق الاستثمار التركي لخمسة من دول المنظمة التركية

بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، نالت اتفاقية صندوق الاستثمار التركي الموافقة النهائية، وفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وجاء في نص القرار المنشور الأربعاء: "تمت الموافقة على اتفاقية إنشاء صندوق الاستثمار التركي المرفقة، الموقعة في أنقرة بتاريخ 16 مارس/آذار 2023 واعتبرت ملائمة للموافقة عليها بموجب القانون رقم 7470 بموجب المادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي رقم 9".

وكانت منظمة الدول التركية OTS، وقّعت اتفاقية تأسيسية لإنشاء صندوقٍ لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خلال اجتماعٍ استثنائي لأعضاء المنظمة، في مارس/آذار في أنقرة.

وبموجب القرار، سيتم تغطية رأس مال صندوق الاستثمار التركي من قبل 5 دول أعضاء في المنظمة التركية، بإجمالي 500 مليون دولار.

وينقسم الصندوق، الذي تشارك فيه تركيا وقيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان كمستثمرين، إلى 10.000 سهم. ويجب أن تمتلك كل دولة أسهماً بمبالغ متساوية تمثل 2000 سهم، بموجب المرسوم رقم 7948 المنشور في الجريدة الرسمية.

يذكر أن منظمة الدول التركية التي كانت تسمى سابقاً المجلس التركي، هي منظمة دولية تضم دولاً تركية مستقلة بارزة تعمل معاً لرفع مستوى العلاقات والاتحاد فيما بينها. وبالإضافة إلى تركيا، يتألف أعضاؤها من أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، فيما تتمتع المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إلى جانب تركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية، بوضع مراقب.