وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترجح تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي إلى "إيجابية"

رجحت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي إلى "إيجابية"، في حال استمرت تركيا بسياساتها النقدية المتشددة.

جاء ذلك في تقرير نشرته موديز، الثلاثاء، حول الاقتصاد التركي.

وأكد التقرير أن "العودة إلى سياسات أكثر تقليدية بعد انتخابات مايو/أيار كانت إيجابية من حيث الائتمان"، مشيرا إلى أن الأمر "سيستغرق بعض الوقت للحد من الاختلالات المهمة في توازن الاقتصاد الكلي".

وأشار إلى أن "التشديد النقدي يزيد أيضًا من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، ما سيقلل من تعرض البلاد للصدمات الخارجية".

ولفت التقرير إلى إمكانية تحول توقعات التصنيف الائتماني إلى "إيجابية" إذا ما تم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد.

وأوضح أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 4 بالمئة هذا العام، و2.5 بالمئة العام المقبل، و3 بالمئة في 2025.

وذكر التقرير أنه من المرتقب أن يصل متوسط التضخم في البلاد إلى 53.5 بالمئة العام الجاري، و58.9 بالمئة في العام المقبل، على أن يتراجع إلى 39.1 بالمئة عام 2025.