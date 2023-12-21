البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 42.5 بالمئة

رفع البنك المركزي التركي، الخميس، معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، لتصل إلى 42.5 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، بحسب بيان صادر عن البنك.

وأكد البيان "ظهور تحسن محدود في سلوك التسعير وتوقعات التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي"، وأن التضخم المعلن "ظل متماشيا مع التوقعات"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف أن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".

وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.

ولفت البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية أبطأت وتيرة التشديد النقدي، "مع اقتراب المستوى إلى الحد المطلوب لتحقيق تراجع التضخم وتحقيق الاستقرار المالي".

والشهر الفائت، رفع البنك المركز معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 40 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وفي سياق آخر، أعلن المركزي التركي في بيان ارتفاع إجمالي احتياطي البنك بمقدار مليار و154 مليون دولار في أسبوع 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ليبلغ 142.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.