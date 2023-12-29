تركيا تحقق نموا في الصادرات بلغ 5.2 بالمئة في نوفمبر الماضي

حققت الصادرات التركية نمواً بنسبة 5.2 بالمئة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما سجلت الواردات تراجعاً بنسبة 5.7 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت.

وأظهرت بيانات مشتركة لهيئة الإحصاء ووزارة التجارة، أن حجم صادرات تركيا بلغ 22 مليارا و999 مليون دولار، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي الشهر نفسه، تراجعت الواردات بنسبة 5.7 بالمئة لتبلغ 28 مليارا و916 مليون دولار.

وبهذا سجل العجز في التجارة الخارجية انخفاضاً بنسبة 32.6 بالمئة ليصل 5 مليارات و918 مليون دولار.

كما ارتفعت خلال نوفمبر الماضي، نسبة الصادرات إلى الواردات، 79.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2022.

وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني - نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حققت الصادرات التركية نمواً بنسبة 0.7 بالمئة لتبلغ 232 مليارا و810 ملايين دولار، فيما زادت الواردات 0.5 بالمئة مسجلة 332 مليارا و736 مليون دولار.