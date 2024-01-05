تركيا تستثمر 157 مليون دولار في مشاريع التنمية الريفية عام 2023

قدمت تركيا حوالي 157.8 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية الريفية العام الماضي، وفق تصريحات رسمية.

وفي معرض تسليط الضوء على أن العام الماضي كان "عام الاستثمارات الريفية"، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي: "قدمنا العام الماضي، 157.8 مليون دولار على شكل منح لدعم مشاريع التنمية الريفية. وبفضل هذا الدعم، تم توظيف 13.481 شخصاً من خلال المشاريع المنفذة".

وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي X، قال الوزير: "سنواصل زيادة دعم منح الاستثمارات الريفية".

وشدد يوماكلي على أنه في نطاق برنامج التنمية الريفية المستدامة، تم تقديم منح بقيمة 3 مليارات ليرة تركية لـ 3.375 مشروعاً توظف 7.200 شخص.

وأشار العرض المرئي للمنح المقدمة أيضاً إلى أنه تم دعم حوالي 495 مشروعاً بمبلغ 648 مليون ليرة تركية في إطار "مشروع دعم برامج التنمية الريفية"، والذي يعمل فيه 2.084 شخصاً.

وفي إطار دعم أنظمة الري الفردية، تم تقديم دعم بقيمة 609 مليون ليرة تركية إلى 6.522 مشروعاً.

كما تم تقديم منح بقيمة 320 مليون ليرة تركية إلى 1.292 من رواد الأعمال، كجزء من "مشروع الأيدي الخبيرة".

وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم دعم بقيمة 131 مليون ليرة تركية، ضمن مشاريع التنمية الريفية الممولة من الخارج، ما أدى إلى توظيف 2.905 أفراد.

دعم الزراعة عام 2023

وخلال مقابلة معه قدم الوزير أيضاً معلومات حول دعم الدولة وتعويضات الأضرار الصادرة خلال عام 2023 في نطاق مشروع مجمع التأمين الزراعي.

وقال يوماكلي: "في العام الماضي، قمنا بحماية عمل منتجينا، وأصدرنا 3.1 مليون وثيقة تأمين، وتم تقديم 9.2 مليار ليرة تركية من دعم أقساط الدولة و8 مليارات ليرة تركية كتعويضات عن الأضرار".

وأشار يوماكلي إلى أن المشروع تم إنشاؤه لحماية المزارعين من الكوارث الطبيعية ومواصلة أنشطتهم الزراعية.

وأشار إلى أن معظم تأمينات المحاصيل العام الماضي تمت في ولايات تكيرداغ وأدرنة وقونيا وكيركلاريلي ويوزغات على التوالي، وأن المنتجات الأكثر تأميناً هي القمح والشعير وعباد الشمس والبندق والعنب.

وأكد يوماكلي أن الزيادة في عدد المؤمن عليهم وعدد الأقساط في الزراعة مستمرة، وذكر أن التغطية التأمينية تتوسع باستمرار مع تطبيق الخصومات.