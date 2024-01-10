معدل البطالة بتركيا يسجل 9 بالمئة في نوفمبر 2023

أظهرت معطيات هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، أن معدل البطالة في تركيا سجل 9 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتفاع 0.4 نقطة مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وبحسب المعطيات، فقد سجل معدل البطالة خلال نوفمبر ارتفاعاً مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول 2023.

وزاد عدد العاطلين عن العمل في عموم تركيا من عمر 15 وما فوق بمقدار 115 ألف شخص، ليصل إلى إجمالي 3 ملايين و116 ألفا، وفقاً للمعطيات.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة العاطلين عن العمل لدى الذكور سجل 7.5 بالمئة ولدى الإناث 11.8 بالمئة.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب بين 15-24 سنة، 16.5 بالمئة، في نوفمبر الماضي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ معدل البطالة في هذه الفئة العمرية 14.2 بالمئة للرجال، و20.7 بالمئة للنساء.