عملاق المثلجات العالمي يكسر "صمت الشركات" بدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

دعت شركة "بن آند جيري" (Ben & Jerry's)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للآيس كريم في العالم، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأصدر مجلس إدارة الشركة دعوته يوم الثلاثاء، في خطوة قد تؤدي إلى إشعال التوترات مع الشركة الأم يونيليفر، فيما يتعلق بموقفها من السياسات الإسرائيلية.

وفي حديثه لصحيفة فايننشال تايمز، قال رئيس مجلس إدارة الشركة أنورادها ميتال: "السلام هو القيمة الأساسية لشركة بن آند جيري، ومن العراق إلى أوكرانيا دافعت شركتنا باستمرار عن هذه المبادئ. واليوم لا يختلف الأمر ونحن ندعو إلى السلام ووقف دائم وفوري لإطلاق النار".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خلاف طويل بين مجلس إدارة شركة بن آند جيري وشركة يونيليفر، بسبب محاولة العلامة التجارية الأشهر في عالم المثلجات عام 2021، وقف المبيعات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولإحباط هذه الخطوة، باعت شركة يونيليفر الذراع الإسرائيلي للعلامة التجارية، إلى المرخص له المحلي آفي زينجر، ما دفع شركة بن آند جيري إلى مقاضاة شركة يونيليفر، وهي حالة نادرة يتم فيها رفع دعوى قضائية ضد شركة من قبل شركة تابعة لها. وأعلنت شركة يونيليفر حل الدعوى في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويؤكد مجلس إدارة شركة بن آند جيري الذي أعلن استقلاله عند استحواذ يونيليفر على الشركة عام 2000، بأن موقفه بشأن وقف إطلاق النار يتوافق مع تاريخ الشركة وقيمها.

هذا وتعدُّ شركة بن آند جيري واحدة من الشركات القليلة التي تدعم علناً وقفاً دائماً لإطلاق النار وسط الحرب بين إسرائيل وحماس، وهي خطوة تتناقض مع صمت الشركات الذي انتقده ميتال.

وقد أثار الصراع في غزة ردود فعل متباينة من الشركات. وواجهت ستاربكس مقاطعة بعد أن أعربت نقابتها عن تضامنها مع فلسطين. وعزا لاكسمان ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لستاربكس، رد الفعل العنيف إلى التحريف على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما استقال نيلسون بيلتز عضو مجلس إدارة شركة يونيليفر، من مركز سيمون فيزنثال وهو منظمة يهودية لحقوق الإنسان، دعت إلى مقاطعة شركة بن آند جيري، ووصفتها سابقاً بأنها "معادية للسامية".

ويؤكد مجلس إدارة بن آند جيري على استقلالية قراره، مشدداً على أنه يتصرف بشكل مستقل عن شركة يونيليفر، ويتحمل المسؤولية الأساسية عن مهمتها الاجتماعية وسلامة علامتها التجارية.