العراق يبدأ استقبال العروض لإنشاء خط نفطي جديد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي

دعا العراق الشركات إلى تقديم عروض لإنشاء خط أنابيب جديد من مدينة كركوك شمالي البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وأعلنت شركة المشاريع النفطية الحكومية، اليوم الأحد، أن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 350 كيلومتراً سينقل قرابة مليون برميل يومياً.

ذكرت أن الشركات لديها مهلة حتى 24 يناير/ كانون الثاني لتقديم طلبات الصلاحية.

ولم تقدم الشركة جدولاً زمنياً للمشروع الذي سيتم تقديمه في إطار خطة بناء وتملك وتشغيل ونقل.

ظل خط الأنابيب الحالي البالغة قدرته الاستيعابية 1.6 مليون برميل في اليوم خاملاً منذ أوائل عام 2014، عندما تضرر بشدة جراء الهجمات المسلحة. وسيعمل خط الأنابيب الجديد بالتوازي معه.

وطردت القوات العراقية تنظيم داعش من شمالي العراق في وقت سابق من هذا العام، وفي أكتوبر/ تشرين الأول استولت على مدينة كركوك المتنازع عليها من قوات إقليم شمال العراق.