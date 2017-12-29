ارتفاع فاتورة الطاقة في نوفمبر يزيد قيمة الواردات التركية

ازدادت قيمة الواردات التركية من الطاقة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 46 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016، وهو ما انعكس على قيمة الواردات الإجمالية.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان اليوم الجمعة، إن قيمة واردات الطاقة الشهر الماضي بلغت 3 مليارات و537 مليون و392 ألف دولار.

وأوضحت الهيئة أن قيمة واردات تركيا من الطاقة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بلغت مليارين و422 مليونا و308 آلاف دولار.

وأكّدت الهيئة أن إجمالي قيمة الواردات التركية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغ 20 ملياراً و537 مليون دولار، بزيادة 21.3 بالمئة، مدفوعة بارتفاع فاتورة الطاقة.

من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات التركية 11.2 بالمئة إلى 14.217 مليار دولار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.