السعودية.. قرار رسمي بتحويل "أرامكو" إلى شركة مساهمة

قرر مجلس الوزراء السعودي، تحويل "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط بالعالم، لتكون شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي، على أن يعتبر القرار نافذًا بأثر رجعي بدءًا من أول أيام عام 2018.

جاء ذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد (أم القرى)، فجر اليوم الجمعة.

وذكرت الجريدة أن قرار مجلس الوزراء، منح جميع الشركات المملوكة لـ"أرامكو" بالكامل - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، على أن يحتفظ المجلس بحق تمديد هذه المدة عند الحاجة.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، مقسمة على 200 مليار سهم عادي، بحسب النظام الأساسي الحالي للشركة.

وأكد القرار احتفاظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة "أرامكو".

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من "أرامكو" للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وتتنافس العديد من البورصات على طرح جزء من أسهم "أرامكو" لديها، بعد أن أعلن مسؤولون حكوميون استهدافهم طرح جزء من أسهمها في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصات عالمية أخرى.

ومن المتوقع أن يصبح اكتتاب "أرامكو" هو الأضخم في العالم، متفوقا على اكتتاب شركة التسوق الإلكتروني "علي أكسبرس".

وتنتج "أرامكو السعودية" برميلاً من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5 بالمائة من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.