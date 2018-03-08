صناعات السفن التركية تشارك في معرض دولي بقطر

تعتزم "الشركة الدولية لأحواض بناء السفن التركية" (TAIS)، المشاركة في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX 2018)، الذي تنظمه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 12-14 مارس/ آذار الجاري.

وستعرض الشركة نماذج من منتجاتها في مساحة 500 م٢ بالمعرض، وستقدم حلولاً لاحتياجات المنصات البحرية لقطر، والبلدان الخليجية الأخرى.

وقال مدير الهيئة الإدارية للشركة "متين كالكافان"، اليوم الخميس: "بصفتنا منتجي منصات بحرية في تركيا، نهدف أن نكون ماركة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية العالمية".

وأضاف "كالكافان"، أن الشركة تتكون من خمسة أحواض خاصة لبناء السفن، وأنهم انجزوا مشاريع عسكرية مهمة جداً لصالح القوات البحرية التركية.

وزاد: الشركة تولت مسؤوليات عدة لمشاريع مهمة، منها بناء سفينة هجومية برمائية متعددة الأغراض، وسفينة إنزال برمائية للدبابات، وسفينة تنقيب، وسفينة وقود، وسفينة دعم لوجستي، وسفينة إنقاذ، وزوارق دورية سريعة.

وأشار إلى أنهم شاركوا العام الماضي، في العديد من المعارض في الإمارات العربية المتحدة، والبرازيل، وبريطانيا، والكويت، وأجروا لقاءات مختلفة في إطار هدفهم للانفتاح على الأسواق العالمية.