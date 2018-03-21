روساتوم الروسية: لا تغيير في الجدول الزمني لبناء محطة أقويو النووية التركية

قالت شركة روساتوم الروسية اليوم الأربعاء، إن التغييرات الهيكلية المطروحة في محطة "أكويو" النووية التركية لن تؤثر على الجدول الزمني للبناء، وسوف تسير أعمال البناء في المحطة وفقاً للنموذج المخطط له مسبقا.

وقالت الشركة إنها تتوقع الحصول على رخصة بناء المحطة والتي تبلغ قدرتها 4,800 ميجاوات في مدينة مرسين، في الربيع، لتبدأ بعدها على الفور في البناء.

وكانت ثلاث شركات تركية قد دخلت في اتفاق شراكة مع روساتوم الروسية لبناء المحطة، قد انسحبت من المشروع في فبراير شباط الماضي، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة الروسية أن المحادثات مع المستثمرين المحتملين بالمصنع ما زالت مستمرة.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مراسم وضع حجر بناء المحطة في أبريل المقبل.

ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من محطة أكويو النووية، والتي ستضم أربعة مفاعلات، في عام 2023، في حين سيتم تشغيل المراحل الأخرى واحدة تلو الأخرى في السنوات التالية. وبناءً على ذلك، سيصل المصنع إلى القدرة الكاملة في عام 2026.

وتتكون المحطة من أربعة مفاعلات، كل منها بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ميغاوات، وتنتج سنوياً 35 مليار كيلو واط.