رؤية سوفت بنك والسعودية ينشآن أكبر شركة طاقة شمسية في العالم

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك إن صندوق رؤية التابع للشركة سيستثمر في شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية لينشئ أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة في العالم مع قيامه بتسريع أعماله في المملكة.

وقال ماسايوشي سون للصحفيين في نيويورك يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج المشروع إلى 200 جيجاوات بحلول 2030. وسيضاف ذلك إلى طاقة مركبة عالميا تبلغ نحو 400 جيجاوات ويمكن مقارنته بإجمالي قدرة التوليد النووية العالمية البالغة حوالي 390 جيجاوات كما في نهاية 2016.

وأوضح سون أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ قدرتها 7.2 جيجاوات وستتكلف خمسة مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق رؤية سوفت بنك والباقي من تسهيلات تمويل المشاريع.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع بأكمله، شاملة الألواح الشمسية وبطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح في السعودية، ستصل في نهاية المطاف إلى حوالي 200 مليار دولار.

وكانت سوفت بنك أعلنت في مايو/أيار الماضي أنها جمعت أكثر من 93 مليار دولار لصندوق رؤية، أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم بداعمين من بينهم صندوق الثروة السيادي السعودي وأبل وفوكسكون.

وفي أكتوبر/تشرين الأول قالت سوفت بنك إنها ستعمل مع السعودية في تطوير مدينة "نيوم" التجارية والصناعية الجديدة المقرر إقامتها في المملكة.

ويسعى سون نحو تحقيق رؤيته لمستقبل تديره الأجهزة المترابطة شبكيا والذكاء الصناعي. وأقام صندوق رؤية الذي ضخ، مع صندوق دلتا المقام للاستثمار في شركة تطبيقات حجز سيارات الأجرة الصينية ديدي، 27.5 مليار دولار في 20 شركة تكنولوجيا كما في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

ورغم أن السعودية من أكثر البلدان المشمسة في العالم لكنها لا تولد كهرباء تذكر من الطاقة الشمسية التي لا تشكل سوى نسبة هامشية من إنتاج الكهرباء فيها بينما يتم توليد جانب كبير منه من حرق النفط.