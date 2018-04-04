البحرين تتوقع إنتاج 200 ألف برميل نفط يومياً من حقلها الجديد

توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني، عبد الرحمن بوعلي، وصول إنتاج حقل النفط المكتشف حديثا إلى نحو 200 ألف برميل يوميا.

وأعلنت البحرين، الأحد الماضي، اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخها في منطقة بحرية جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك، في تصريحات نقلتها جريدة الأيام البحرينية، الأربعاء، عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مع وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة.

وأوضح "بوعلي" أن كميات النفط المستكشفة ستلبي الطلب المحلي وتغني البحرين مستقبلا عن استيراده من الخارج.

لكنه استدرك قائلا: "سنحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تستفيد موازنة الدولة ويحقق الحقل إيرادات".

ولفت إلى أن عملية الاستخراج والإنتاج من الحقل المذكور لن تكون قبل مرور 5 سنوات.

وذكر أنه ستتم دعوة عدد من الشركات العاملة في مجال التنقيب واستخراج النفط إلى تقديم عطاءاتها، بعد دراسة موقع الحقل وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية.

وتعتمد البحرين على حقل أبو سعفة في غالبية نفطها وتتقاسم الحقل مع السعودية، ولا تنتج سوى 200 ألف برميل يوميا.

والبحرين ليست عضوا في منظمة "أوبك"، لكنها منضمة إلى اتفاقية خفض الإنتاج المشتركة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة.