نهاد زيبكجي: غير ملزمين بالامتثال لمساعي واشنطن بوقف صادرات النفط الإيرانية

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الأربعاء إن تركيا لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لمساعي الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإنها ستعمل على ضمان عدم تضرر "البلد الشقيق" من هذه الخطوة الأمريكية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من جميع الدول أمس الثلاثاء التوقف عن استيراد النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت إنها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات، لتتبنى بذلك موقفا متشددا تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يهدف لقطع التمويل عن إيران.

وقال زيبكجي خلال اجتماع في أنقرة بشأن التجارة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية في أنقرة اليوم إن القرار الأمريكي غير ملزم لتركيا وإنها ستعمل على ضمان عدم تضرر إيران.

وأضاف "القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة ليست ملزمة لنا. سنلتزم (فقط) بأي قرارات تتخذها الأمم المتحدة".

وتابع "سنحاول الاهتمام بالأمر بحيث لا تتعرض إيران، وهي بلد صديق وشقيق، لأي ظلم أو أذى في هذا الشأن".