بريتش بتروليوم تعلن بدء تشغيل خط "تاناب" لنقل غاز أذربيجان عبر تركيا

أعلنت مجموعة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم (بي بي)، في بيان الاثنين، بدء تشغيل خط أنابيب بكلفة 28 مليار دولار في أذربيجان لنقل الغاز إلى تركيا ودول أخرى في أوروبا.

وقالت المجموعة إن مشروع "شاه دنيز 2" هو "نقطة انطلاق مجموعة خطوط أنابيب (ممر الغاز الجنوبي) الذي سيقوم للمرة الأولى بنقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية".

المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، يسمح لأذربيجان للمرة الأولى بضخ غازها مباشرة إلى أوروبا متجاوزة روسيا.

وافتتحت تركيا في 12 حزيران/ يونيو الماضي خط أنابيب نقل الغاز عبر الأناضول (تاناب)، وسط احتفال رسمي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء عدة دول من المنطقة حيث وصف أردوغان خط أنابيب الغاز الجديد بـ"طريق حرير الطاقة".

وأكد أردوغان أن تاناب "سينقل في المرحلة الأولى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا".

وبفضل خط تاناب "لم تعد تركيا بلد عبور للطاقة فحسب، بل باتت تلعب دوراً في تحديد أسعارها من المنتج إلى المستهلك النهائي"، وفقاً للرئيس التركي.