بتروفاك البريطانية تفوز بعقد استشاري في مشروع تخزين الغاز المسال في تركيا

فازت شركة بتروفاك البريطانية للخدمات النفطية بعقد لتقديم الخدمات الاستشارية لشركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية للمرحلة الثالثة، في مشروع توسعة تخزين الغاز الطبيعي المسال في شمال مرمرة.

وأوضحت الشركة البريطانية، اليوم الخميس، أن قيمة العقد تصل لنحو ثلاثة ملايين دولار، ويستهدف تقديم الدعم الفني لمرفق الغاز الحالي، الذي يقع على بعد 60 كليو مترا غرب إسطنبول.

وحسب البيان، تعتزم شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية (بوتاس) التركية زيادة طاقتها بقطاع الغاز المسال إلى 4.6 مليار متر مكعبة.

كما تستهدف تركيا رفع سعتها التخزينية للغاز الطبيعي وأن تزيد من منشآت الغاز الطبيعي المسال وتشكيل سوق للطاقة، وسط مساع قوية لأن تصبح مركزا عالميا للطاقة.

ومن المتوقع أن ترفع تركيا من سعة مخازن الغاز الطبيعي في كل من سيليفري وفي شمال مرمرة وديغرمنكوي، إلى 5 مليارات متر مكعب، وسعة مركز تخزين بحيرة الملح إلى 5.4 مليارات متر مكعب.

وستكون بتروفاك بموجب العقد، مسؤولة عن إدارة ومراقبة المناطق التي ستغطي المراحل الرئيسية ونطاقات العمل بالمشروع، إضافة إلى التصميم التفصيلي والهندسة والمشتريات وعمليات البناء والحفر وإيقاف التشغيل.

وتعمل شركة بتروفاك (ومقرها لندن)، التي تأسست قبل 35 عاماً، في مجال توفير الخدمات لإنتاج النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية، ولديها 31 مكتبا وحوالي 14 ألف موظف حول العالم، تضم أكثر من 80 جنسية.