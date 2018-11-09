"أرامكو" تبحث شراء حصة في مشروع غاز مسال مع "نوفاتيك" الروسية

أعرب رئيس "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، اليوم الجمعة عن أمله في توقيع اتفاق مع شركة "نوفاتيك" الروسية (خاصة) التي تدير مشروعا للغاز المسال في أراضي روسيا بالدائرة القطبية الشمالية بأسرع وقت ممكن.

وقال الناصر: "نتفاوض في الوقت الراهن مع الشركات الروسية للتعاون في مختلف المجالات، وبينها شركة "نوفاتيك" في مشروعها "آركتيكا للغاز المسال -2".

وتابع " آمل بمجرد الانتهاء من المفاوضات توقيع اتفاق بهذا الصدد بأسرع وقت"، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، دون أن يحدد موعدا أو قيمة الحصة المرتقبة أو نسبتها.

و"أركتيكا للغاز المسال -2" هو مشروع لبناء مصنع لتسييل الغاز في الدائرة القطبية الشمالية، وتحديدا في حقول غاز شبه جزيرة غيدانسكوي شمالي سهل سيبيريا الغربية.

ويقدر يونيد ميخيلسون رئيس شركة "نوفاتيك"، قيمة المشروع بنحو 25.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 20 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وأن يبدأ العمل بحلول عام 2023.

وأبرمت "نوفاتيك" و"توتال" الفرنسية اتفاقية في مايو/ أيار الماضي تشتري بموجبها الشركة الفرنسية حصة نسبتها 10 بالمائة في المشروع، مع إمكانية زيادتها إلى 15 بالمائة.

ويعقد رئيس شركة "أرامكو" خلال زيارته للعاصمة الروسية اليوم الجمعة مع رؤساء كبريات شركات النفط والغاز الروسية، ومنها "روس نفط" و"غازبروم" و"نوفاتيك" لبحث مختلف مجالات التعاون.

وكان الناصر قد وقع في وقت سابق اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة موسكو الحكومية للتعاون في مجال النفط، وتهدف لتعزيز التعاون بين روسيا والسعودية في مجال تطوير ابتكارات جديدة لاستخدامها في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وفي منتصف العام الماضي، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن التعاون في مجال الطاقة مع السعودية يمثل أولوية كبيرة.

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون، بقيادة روسيا مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأضاف نوفاك حينذاك أن روسيا عرضت على شركة أرامكو دورا في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2، بالقطب الشمالي الذي تديره نوفاتيك، ويهدف للبدء في بناء أول وحدة معالجة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2022-2023.

وتقول نوفاتيك إنها واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المستقلين في روسيا. ويتمثل نشاطها أساسا في استكشاف وإنتاج وتجهيز وتسويق الغاز الطبيعي والهيدروكربونات السائلة ولديها أكثر من 20 عاما من الخبرة التشغيلية في قطاع النفط والغاز الطبيعي الروسي.