هبوط أسعار النفط الأمريكي 6% مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2017

هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.57 دولار، أو 6%، إلى 56.36 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، نظرا لاستمرار المخاوف من ضعف في الطلب العالمي وفائض في المعروض وسط موجة بيع في فئات أخرى من الأصول، من بينها الأسهم.



وتضررت أسعار الخام أمس الاثنين بعدما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منظمة أوبك لإثنائها عن المضي قدما في خفض الإمدادات لدعم السوق.



وجاء ذلك بعد تقارير بأن السعودية تدرس خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة القادم في ديسمبر/كانون الأول، بفعل تحذير متزايد من أن الإمدادات بدأت تتجاوز الاستهلاك.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 4.01 دولار، أو 5.7%، إلى 66.11 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2018.

وتراجع الخامان بما يزيد عن 20% لكل منهما، من أعلى مستوياتهما خلال أربع سنوات في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.