بوتين يشارك بمراسم اتمام الجزء البحري من "السيل التركي" في إسطنبول الأسبوع المقبل

تقام في إسطنبول الإثنين المقبل، مراسم احتفالية بمناسبة اتمام الجزء المار من البحر، في مشروع خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وذكر المركز الإعلامي في الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن مراسم احتفالية ستقام بإسطنبول يوم الاثنين المقبل(19 نوفمبر) بمناسبة اتمام الجزء المار من البحر في "السيل التركي"، بمشاركة الرئيسين أردوغان وبوتين.

ومن المتوقع أن يبحث أردوغان وبوتين العلاقات الثنائية والإقليمية خلال لقائهما على هامش المراسم.

وجرى توقيع مشروع "السيل التركي"، بمدينة إسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ويتكون مشروع السيل التركي، من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ومن المنتظر أن يمتد الخط الثاني إلى ايطاليا عبر اليونان أو إلى صربيا عبر بلغاريا.

ويُرتقب البدء في تشييد الجزء البري من الخط الثاني، العام المقبل.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال إنه "من الممكن البدء بضخ الغاز عبر خطي المشروع بسعة اجمالية قدرها 31.5 مليار متر مكعب، اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2020".

وعبر البحر الأسود، يمتد الخطان من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول جنوب شرقي وجنوبي أوروبا.