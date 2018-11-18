الكرملين: مشروع "السيل التركي" يساهم في تحقيق أمن الطاقة بأوروبا

قال دميتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأحد، إن خط أنابيب مشروع "السيل التركي"، سيقدّم مساهمة حقيقية لأمن الطاقة في أوروبا.

وأشار "بيسكوف"، في حوار مع قناة "روسيا-1"، أن السيل التركي "ليس مقاربة شعبوية لأمن الطاقة في أوروبا، وإنما مساهمة حقيقة لأمن الطاقة بالقارة".

وأضاف أن "الغاز لن يتدفق إلى تركيا بعد فترة قصيرة فحسب، ولن يساهم في تعزيز الاقتصاد التركي فقط؛ وإنما سيصل إلى المستهلكين الأوروبيين أيضا".

متحدث الكرملين لفت إلى أن العديد من البلدان أدرجت على جدول مباحثاتها، مدّ خط أنابيب الغاز الطبيعي للسيل التركي عبر أراضيها.

وغدا الإثنين، يشارك الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مراسم احتفالية بمناسبة إتمام الجزء المار من البحر، في مشروع خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز.

وجرى توقيع مشروع "السيل التركي"، بمدينة إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ويتكون من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ومن المنتظر أن يمتد الخط الثاني إلى إيطاليا عبر اليونان أو إلى صربيا عبر بلغاريا؛ ويُرتقب البدء في تشييد الجزء البري من الخط الثاني، العام المقبل.