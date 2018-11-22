صحيفة روسية: غازبروم حدّدت مسار "السيل التركي" لنقل الغاز إلى أوروبا

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن شركة "غازبروم" حدّدت المسار الذي سيعبر منه مشروع خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها الخميس، إن "غازبروم" قررت مّد خط "السيل التركي" إلى أوروبا عبر بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفاكيا.

وتوقع التقرير البدء بضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى بلغاريا وصربيا عبر "السيل التركي" عام 2020، وإلى المجر عام 2021.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستوقف شراء الدول المذكورة للغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.

وبيّن أن المسار سيكون مشابهًا لما كان مقترحًا في مشروع "السيل الجنوبي" الذي ألغته "غازبروم" عام 2014.

وأوضح أن الدول الأوروبية ستواصل الاعتراض على المشروع، لكن "غازبروم" ستتحرك هذه المرة "بشكل ملائم أكثر للتشريعات".

وجاء في تقرير الصحيفة الروسية أن شركة "بلغارترانسغاز" ستنظم مناقصة من أجل 15.8 مليارمكعب من الغاز الطبيعي من المخطط وصولها إلى تركيا، لعام 2021.

وأكّد التقرير أن مناقصة مشابهة ستنظمها المجر وسلوفاكيا والنمسا، وأن خطي "السيل التركي" الذي انتهى القسم البحري منه، سيدخلان الخدمة عام 2020.

كما أشارت الصحيفة إلى إمكانية توقف "غازبروم" عن ضخ الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا اعتبارًا من 2022، في حال تفعيل المسار المذكور.

والاثنين الماضي، دشّن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، القسم البحري من مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وشرق وجنوب أوروبا.

و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود.

ومن المقرر أن يغذي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والثاني دول شرق وجنوب أوروبا.