إسرائيل تتفق على تصدير الغاز إلى اليونان وقبرص الرومية وإيطاليا

أعلنت إسرائيل، السبت، توصلها إلى اتفاق مع اليونان وقبرص الرومية وإيطاليا لمد خط أنابيب لنقل الغاز منها إلى الأطرف الثلاثة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لإذاعة الجيش.

وقال شتاينتس إن "تكلفة المشروع تبلغ ستة مليارات يورو (6.8 مليارات دولار) ويتعين استكماله عام 2025، ومن المقرر أن توقع الأطراف على الاتفاق مطلع شباط/فبراير المقبل".

وأوضح أنه تم التوصل إلى الاتفاق "بعد عام من الانتهاء من دراسة الجدوى التي أجراها الاتحاد الأوروبي وخرجت بنتائج إيجابية".

ووفقا للدراسات الأولية حسب تصريحات الوزير، فإن "طول الخط سيصل إلى 2100 كيلومتر وسيمتد على عمق ثلاثة آلاف متر تحت قاع البحر المتوسط".

ومن المقرر أن ينقل الخط الغاز الطبيعي من الحقول البحرية قبالة سواحل إسرائيل إلى قبرص الرومية، ثم عبر البر اليوناني إلى إيطاليا.