تركيا تبدأ التنقيب عن النفط والغاز في المياه الضحلة بالبحر المتوسط

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن بلاده ستبدأ حفر آبار في مياه البحر المتوسط الضحلة للتنقيب عنة النفط والغاز، بعد أن بدأت بأعمال حفر أول بئر في المياه العميقة، جنوب البلاد.

جاء ذلك، في مراسم بدء أعمال التنقيب في المياه الضحلة، قبالة سواحل ولاية مرسين جنوبي تركيا، الاثنين.

وأضاف دونماز "سنقوم أولاً بحفر بئرين في مياه البحر الضحلة في مناطقنا شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأكد أن بلاده "ستواصل أعمال التنقيب، مهما كانت النتائج عقب البدء بحفر الآبار التي تم تخطيطها وتصميمها بشكل كامل من قبل مهندسين أتراك".

وشدد بالقول "لن نتوقف أبداً حتى نعثر على النفط أو الغاز الطبيعي في الآبار التي سنقوم بحفرها".