تراجع أسعار النفط مع عودة تخوفات تخمة المعروض

عاودت أسعار النفط لتسجل تراجعا في بداية تعاملات الثلاثاء، مع عودة التخوفات بحدوث تخمة في معروض الخام داخل الأسواق العالمية.

وتواجه أسواق النفط الخام تذبذبا في الأسعار منذ أكثر من شهر، وسط تخوفات بتأثر الطلب بتباطؤ النمو العالمي وتراجعه في عديد الأسواق الرئيسة.

وخسر خام برنت 26 دولارا من قيمته منذ منتصف أكبتوبر/ تشرين أول الماضي، نزولا من 86 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة (07:36 ت.غ) تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني، بنسبة 0.33 بالمائة أو 20 سنتا إلى 60.37 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير/ كانون ثاني، بنسبة 0.48 بالمائة أو 25 سنتا إلى 51.38 دولارا للبرميل.

ويجتمع أعضاء "أوبك" في 5 ديسمبر/ كانون أول المقبل، بالعاصمة النمساوية فيينا، لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ خفض في إنتاج النفط من عدمه في 2019.