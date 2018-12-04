أوبك تحترم قرار قطر وتعلق: لكل دولة عضو الحق السيادي في الانسحاب والأمر لا يتطلب موافقتنا

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تحترم القرار الذي اتخذته قطر، الاثنين، بالانسحاب من المنظمة.

وأضافت المنظمة في بيان، ليل أمس الثلاثاء، إن لكل دولة عضو الحق السيادي في الانسحاب من المنظمة، "وهذا لا يتطلب موافقة من مؤتمر أوبك".

وأعلن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الاثنين، انسحاب بلاده من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اعتبارا من الشهر المقبل، مؤكدا أن قرار الانسحاب فني وليس سياسي.

وأعربت أمانة "أوبك"، في بيانها، "عن شكرها لدولة قطر على دعمها للمنظمة على مدى عقود عديدة من عضويتها".

وأكدت أنها ما تزال ملتزمة بالكامل، بتحقيق التوازن والاستقرار في السوق والحفاظ عليهما من خلال المنظمة، ومع "إعلان التعاون التاريخي"، إلى جانب 10 دول مشاركة من خارج "أوبك".

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون مطلع 2017، اتفاقا تاريخيا لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من يوليو/تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/كانون أول 2018.