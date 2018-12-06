خبراء أتراك وروس يناقشون مستقبل الغاز الطبيعي وخط السيل التركي

انطلق في إسطنبول، الخميس، اجتماع لخبراء في مجال الطاقة من روسيا وتركيا، باستضافة من وكالة الأناضول وبالتعاون مع وكالة الأنباء الروسية (تاس).

ويتكون الاجتماع الذي سيجري بمشاركة خبراء بارزين في مجال الطاقة، من جلستين تعقدان تحت عنوانين رئيسيين هما "مستقبل الغاز الطبيعي في مجال الطاقة" و"دور السيل التركي في مستقبل تركيا".

وخلال الجلسة الأولى أوضح المدير العام للصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة، قسطنطين سيمونوف، أن استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا شهد العام الجاري انخفاضا ضئيلا، مشيرا إلى أن هذا الوضع لن يستمر.

وقال: "هذا وضع مؤقت ناجم عن سعر الصرف. ستزيد تركيا من استهلاك الغاز ونمو اقتصادها في السنوات المقبلة".

وأشار سيمونوف إلى توافق وجهات نظر خبراء الطاقة العالميين حول استمرار زيادة استهلاك الغاز في مناطق مختلفة لأسباب شتى.

أما رئيس كلية الطاقة التابعة لمعهد موسكو للاقتصاد، فيتالي يرماكوف، فقال: "تركيا لن تحصل على الغاز الروسي لنفسها فقط، إنما ستنقله إلى أوروبا، وهذا سيزيد في الواقع أمن الطاقة بتركيا".

ومن الجانب التركي، أشار رئيس معهد أسواق وسياسات الطاقة التركي، فولكان أوزديمير، إلى أن القضية الأساسية في الغاز هي التسعير.

وقال: "الشيء المهم هو كيفية خفض تركيا الأسعار، وتحت أي ظروف ستجدد العقود طويلة الأجل التي ستنتهي في 2020".

من جهة أضاف مدير قسم الهيدروكاربونات في رابطة شركات الطاقة بدول البحر المتوسط، صُحبت كربوز، أن "الاتحاد الأوروبي يقول إنه يجب أن يقلل من اعتماده على روسيا، ولكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حطمت واردات أوروبا من الغاز الروسي الأرقام القياسية".

وتابع: "هذا العام أيضا سيسجل الاتحاد رقما قياسيا جديدا بحصوله على 200 مليار متر مكعب. والسبب عدم القدرة على منافسة الغاز الروسي".