بوتين يلمح إلى احتمالية ضم اليونان إلى مشروع السيل التركي

سلّط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الضوء، الجمعة، على احتمالية ضم اليونان إلى مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي، لجنوبي وشرقي أوروبا.

جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تشيبراس، بالعاصمة موسكو.

وقال بوتين، "لا نستبعد وجود اليونان ضمن مشروع السيل التركي، ونحن نتشاور مع شركائنا الأتراك واليونانيين حول هذا الموضوع".

وأشار إلى أنّ الطاقة تشكل مجالا هاما للتعاون بين روسيا واليونان.

وأضاف أنّ "روسيا تؤمّن أكثر من 50 % من احتياج اليونان إلى الغاز الطبيعي، وأكثر من 10% من النفط".

وبالمقابل اتهم تشيبراس، الاتحاد الأوروبي، بممارسة ازدواجية المعايير حيال مشروع السيل التركي قائلاً: "الاتحاد الأوروبي يدعم المشروع من جهة، ومن جهة أخرى يعوقه".

تجدر الإشارة أنّ وزيرة الطاقة البلغارية تيمينوجكا بيتكوفا، أكدت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنّ الخط الثاني من السيل التركي، الذي سيصل إلى جنوبي أوروبا، سيمر عبر بلغاريا، وليس اليونان.

ولفتت إلى أنهم تلقوا بيانا رسميا من شركة "غازبروم" الروسية، يفيد بمرور الخط الثاني من السيل التركي، عبر الأراضي البلغارية إلى جنوبي أوروبا.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، دشّن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، القسم البحري من مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وشرقي وجنوبي أوروبا.

و"السيل التركي"، مشروع لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود.

ومن المقرر أن يغذي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.