سفينة تنقيب تركية ثانية تتجه نحو البحر المتوسط اليوم

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن سفينة تنقيب تركية جديدة ستنطلق اليوم السبت باتجاه البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجمعية مصنعي وتجار أجهزة الغاز الطبيعي، في اسطنبول، اليوم.

وأكد الوزير حرص تركيا على الاستفادة من مواردها الذاتية في الطاقة، واستكشاف مصادر الهيدروكربون ضمن حدودها البرية والبحرية، في إطار سياسة الطاقة الوطنية.

وأضاف قائلا:" لقد بدأنا أولى عمليات التنقيب في المياه العميقة عبر سفينة الفاتح، ونتوقع وصول سفينتا الثانية للتنقيب التي ستنطلق اليوم، إلى البحر المتوسط نهاية يناير".

وأوضح أن هذه السفينة ستستخدم للتنقيب في البحرين الأسود والمتوسط.

ولفت إلى مواصلة سفينة الاستكشاف السيزمي "عروج رئيس" أنشطتها في البحر الأسود، وسفينة "خير الدين بربروس" في البحر المتوسط.

وشدد على أن أي مشروع للطاقة في هذه المنطقة لاترغب به تركيا، لا يمكن أن يرى النور.

وأشار إلى استمرار بعض الأطراف الواهمة في الإقدام على خطوات لا طائل منها، تتجاهل الحقائق الجيوسياسية.

ونوه أن الحكومة عازمة على جعل تركيا مركزا لتكنولوجيا الطاقة أيضا.

ولفت إلى أن تركيا ومن خلال مشاريع مثل خط أنابيب الغاز عبر الأناضول، و"السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، باتت دولة محورية بالنسبة لأمن الطاقة في أوروبا.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، أبحرت سفينة الفاتح وهي أول سفينة تركية محلية الصنع للتنقيب عن النفط والغاز، في المياه العميقة، باتجاه البحر المتوسط.