ارتفاع طفيف في أسعار النفط بفعل التطورات الأمنية في حقل الشرارة الليبي

صعدت أسعار النفط الخام قليلا، في بداية تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتعطل الإمدادات من حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا، منذ أول أمس الأحد.

وأمس الاثنين، أعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد، مطالبة المجموعات المسيطرة عليه، بالانسحاب الفوري منه، وسط تراجع حاد في إمدادات الحقل.

ويقلص غلق حقل الشرارة الإنتاج اليومي من النفط الخام بالحقل بنحو 315 ألف برميل يوميا، و73 ألف برميل من حقل الفيل، المعتمِد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.

وبحلول الساعة (08:47 ت.غ) صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم فبراير/ شباط، بنسبة 0.09 بالمائة، أو 5 سنتات، إلى 60.02 دولارا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير/ كانون ثاني، بنسبة 0.10 بالمائة، أو 5 سنتات إلى 51.03 دولارا للبرميل.

وبدت استجابة أسواق النفط لاتفاق خفض الإنتاج ضعيفة، إذ كانت التوقعات بخفض أكبر في الإنتاج، مما تم الاتفاق عليه.

ومساء الجمعة الماضية، اتفقت "أوبك" ومنتجين من خارجها على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في 2019، حيث ستخفض أوبك إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميا.