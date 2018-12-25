رئيس الوكالة الدولية للطاقة: لتركيا دور إقليمي كبير في تصدير الطاقة المتجددة

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إنه يمكن لتركيا تصدير تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلى أسواق الشرق الأوسط والقوقاز وإفريقية بمجرد جهوزية مشاريع الطاقة المتجددة لديها والعمل على زيادة إمكاناتها.

وفي سعيها لزيادة مصادر الطاقة المتجددة لديها أطلقت تركيا مبادرة لزيادة الاستثمارات وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي مقابلة للمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور فاتح بيرول قال لوكالة الأنباء إن النموذج التركي لمصادر الطاقة المتجددة يعتبر مثالياً للاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح فيما يتعلق بأمن الطاقة أنه كلما تنوعت مصادر الطاقة المتجددة في تركيا، كلما قل اعتمادها على الواردات التي تساهم إلى حد كبير في قصور الميزان التجاري للبلاد.

وأضاف: "إن تكاليف مصادر الطاقة المتجددة آخذة في الانخفاض وهذا قد يتيح المجال للمزيد من الاستثمارات، في الوقت الذي نستورد فيه الغاز والنفط من دول الشرق الأوسط، يمكننا تصدير تقنيات الطاقة المتجددة إليهم".

وقد عبر بيرول عن المفارقة في واقع الشرق الأوسط الذي يملك أعلى إمكانات للطاقة الشمسية في العالم إلا أن بلدانه لا تملك الخبرة الكافية للاستفادة من هذه الإمكانات. وأكد أن تركيا تلعب دورا هاما من حيث الصادرات إلى الشرق الأوسط والقوقاز وإفريقيا أيضا.

وقال بيرول إن هذه الخطوات في تعزيز التوسع في الطاقة المتجددة في تركيا تساعد أيضا في الجهود الرامية إلى معالجة تغير المناخ، حيث يعتبر قطاع الطاقة أكبر مساهم في إنتاج ملوثات البيئة بكافة أشكالها.

يذكر أنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باريس عام 2015، توصلت الأطراف المشاركة إلى اتفاقية مهمة لمكافحة تغير المناخ وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل الانخفاض الدائم للكربون، والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين خلال هذا القرن.