صعود أسعار النفط مدعومة بمحادثات تجارية بين واشنطن وبكين

صعدت أسعار النفط الخام في تداولات الاثنين، مدعومة بمحادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبدء اتفاق خفض الإنتاج اعتبارا من مطلع 2019.

وخلال وقت سابق اليوم، بدأت مفاوضات تجارية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في بكين، في مسعى لوضع حد للتوترات التجارية بين البلدين.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم وجمارك على سلع صينية، دفع الأخيرة للرد بالمثل، وتواصلت إجراءات مماثلة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبحلول الساعة (08:03 تغ) صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.77 بالمائة أو 1.02 دولارا إلى 58.09 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.83 بالمائة أو 90 سنتا إلى 48.86 دولارا للبرميل.

وبدأ مطلع 2019، اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بين الأعضاء في "أوبك"، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، ولمدة 6 شهور.