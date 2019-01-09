النفط يرتفع 1% بفضل آمال تسوية النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صعدت أسعار النفط الخام فوق 59 دولارًا مقتربة من حاجز 60 دولارًا بالنسبة لخام برنت، مدعومة بالتفاؤل القادم من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، منذ الاثنين الماضي.

وقال نائب وزير الزراعة الأمريكي للشؤون الخارجية، تيد مكيني، الأربعاء، إن المحادثات التجارية مع الصين التي تستضيفها بكين، ستنتهي في وقت لاحق من الأربعاء؛ واصفا إياها بـ "الإيجابية".

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على تويتر، قائلًا إن المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين "تسير بشكل جيد للغاية".

وبحلول الساعة (08:40 ت.غ) صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.89 بالمائة أو 53 سنتا إلى 59.26 دولارا للبرميل.

وبنسبة 1.04 بالمائة أو 51 سنتا، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم فبراير/ شباط إلى 50.28 دولارا للبرميل.

وبدأت وشنطن وبكين، الاثنين الماضي، أول اجتماع مباشر حول التجارة منذ أن وافق الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هدنة لمدة 90 يوما في بوينس آيرس، مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي.

ووافق ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية مارس/آذار المقبل، على أن يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.