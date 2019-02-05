إيران: تركيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تستورد نفطنا بعد العقوبات الأمريكية

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه، الثلاثاء، إن تركيا الدولة الوحيدة بين الدول الأوروبية، التي استمرت في استيراد النفط الإيراني بعد فرض العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن الوزير قوله، إنه على الرغم من استثناء اليونان وإيطاليا من العقوبات الأمريكية، إلا أنهما لا يستوردان النفط من إيران، ولا يجيبون على طلب المسؤولين الإيرانيين الالتقاء بهم.

وبدأت الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار من نفس العام.

ووفق أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الشهر الماضي، تراجع إنتاج إيران النفطي إلى 2.76 مليون برميل يوميا، نزولا من 3.8 ملايين برميل قبل مايو/ أيار 2018.

وأفاد "زنكنه" أن العراق مدين لإيران بـ 2 مليار دولار، قيمة صادرات غاز طبيعي وكهرباء.

وتصدر إيران الغاز الطبيعي والكهرباء إلى العراق، إذ يعاني الأخير من أزمة في وفرة الطاقة الكهربائية، التي يرتفع الطلب عليها في فصل الصيف.