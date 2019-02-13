صعود أسعار النفط بفعل تخفيض "أوبك" للإنتاج وتوقعات هبوط المخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتخفيضات في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية.

وأظهرت بيانات "أوبك" خفض إنتاج النفط من جانب الأعضاء بنحو 797 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني 2019، إلى 30.806 مليون برميل يوميا.

بينما قال معهد البترول الأمريكي، أمس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 998 ألف برميل، في الأسبوع المنتهي في 8 فبراير/شباط الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.95 بالمائة أو 60 سنتا إلى 63.01 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.85 بالمائة أو 45 سنتا إلى 53.55 دولارا للبرميل.