شركة تركية تساهم في مشروع لإنتاج الكهرباء من النفايات في موسكو

قال مدير التعاون الدولي في شركة "روستيخ" القابضة للصناعات الدفاعية الروسية (حكومية)، فيكتور كلادوف، إنهم يعملون مع شركة "رونيسانس" التركية للإنشاءات على مشروع مشترك في مجال الطاقة النظيفة.

وأوضح كلادوف، للأناضول، أن رونيسانس تتعاون مع شركة "آر تي- إنفيست" إحدى شركات "روستيخ"، على مشروع لإنتاج الكهرباء من النفايات في العاصمة موسكو.

وأضاف أن روستيخ تتمتع بعلاقات جيدة مع شركات تركية عديدة في عدة قطاعات، في مقدمتها الصناعات الدفاعية .

وتابع كلادوف: "اهتمام الشركاء الأتراك بمشاريعنا يشير إلى مستوى الثقة العالي بين عالم الأعمال بين البلدين".

ولفت إلى أن روستيخ تخطط إلى مزيد من التعاون مع شركات تركية في مجال التكنولوجيا الخضراء.

ويهدف المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة من النفايات، وإقامة 4 منشآت في محيط العاصمة موسكو.

ويتوقع إنتاج المشروع 280 ميغاواط من التيار الكهربائي، من تدوير 2.8 مليون طن من النفايات سنويا.

من جانبه، قال المدير العام شركة "آر تي- إنفيست"، أندريه شيبيلوف، إن الحاجة إلى حل المشكلات البيئية زادت من اهتمام عالم الأعمال العالمي بالمشاريع البيئية غير الاعتيادية.

وأشاد شيبيلوف بخبرة رونيسانس التركية في قطاع الإنشاءات، وتوقع نتائج إيجابية من التعاون بين عالم الأعمال الروسي والتركي.

وأوضح أن تكلفة المشروع تبلغ 150 مليار روبل روسي (قرابة 2.47 مليار دولار).