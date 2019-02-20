علييف: نقل أكثر من مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا عبر "تاناب"

كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن نقل أكثر من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا بواسطة خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول "تاناب".

جاء ذلك في كلمة له بالاجتماع الوزاري الخامس للمجلس الاستشاري لمشروع ممر الغاز الجنوبي بالعاصمة باكو الأربعاء.

وأعرب علييف خلال الاجتماع، عن سروره لتنفيذ مشروع "ممر الغاز الجنوبي" (الهادف لنقل الغاز الأذربيجاني إلى تركيا).

وأشار علييف إلى استكمال جزء كبير من المشروع المكون من حقل شاه دنيز 2 وخط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب وخط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي (تاب).

وقال: "تم الانتهاء من 85 بالمئة من الجزء الأخير للمشروع المتمثل بخط أنابيب "تاب"، ونحن سعداء لتنفيذ المشروع".

وأضاف: "تم نقل أكثر من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر تاناب، ومشروع تاب سينتهي العام المقبل".

ولفت إلى أن الغاز الأذربيجاني سيكون مصدرًا جديدًا لسوق الطاقة الأوروبي، مشددًا أن ممر الغاز الجنوبي يعتبر مشروعًا يوفر أمن الطاقة أيضًا.

وأكد أن تحقيق الأمن القومي دون أمن الطاقة أمر صعب، مشيرًا إلى أن معظم صادراتهم من الغاز الطبيعي من حقل شاه دنيز.

وأردف: " تمتلك أذربيجان احتياطًا من الغاز الطبيعي يبلغ 2,3 تريليون متر مكعب، وكذلك هناك عمليات تنقيب في حقول أخرى".

وحضر الاجتماع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا وبلغاريا وإيطاليا والجبل الأسود وألبانيا، وكرواتيا، واليونان، وصربيا، وسان مارينو، ورومانيا، وتركمانستان، والبوسنة

والهرسك، والمجر.

ومثّل تركيا في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز.

ويهدف مشروع "ممر الغاز الجنوبي" الذي سينقل الغاز الأذربيجاني المستخرج من بحر قزوين لأوروبا، إلى تحقيق أمن وتنوع إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي.