وزير النفط الإماراتي: التجارة الخارجية بعملة غير الدولار لا تتم بين ليلة وضحاها

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الاثنين، خلال مناسبة في دبي، أن التجارة الخارجية بعملة غير الدولار "لا تتم بين ليلة وضحاها".

وبالتزامن مع تصريحات الوزير الإماراتي، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الاثنين، بقاء الدولار الأمريكي كعملة معتمدة لمبيعات وتجارة النفط الخام لبلاده، مع الخارج.

جاء ذلك، في رد للوزير السعودي على استفسارات صحفيين اليوم خلال فعالية بالعاصمة الرياض، بشأن مستقبل عملة بيع النفط السعودي.

ومؤخرا، ذكرت وكالات أنباء عالمية نقلا عن مصادر، أن السعودية درست إمكانية بيع النفط الخام بعملة غير الدولار، حال إقرار الولايات المتحدة قانون "نوبك"، الذي يفرض عقوبات على المنظمة وكبار المنتجين لتحكمهم في ضخ الخام للأسواق العالمية.

والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بعد أمريكا وروسيا، بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر للخام بمتوسط يومي 7 ملايين يوميا.

ومنذ عام 2000، خرج أعضاء في الكونغرس الأمريكي بمقترح قانون يعاقب كبار منتجي الخام في العالم، لما وصفه تحكمهم في إمدادات النفط الخام للعالم، وبالتالي التحكم في الأسعار، لكنه لم يقر بعد.

وفي أكثر من 5 مناسبات، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة تغريدات على تويتر، يرفض فيها أسعار الخام المرتفعة، آخرها في 28 مارس/ آذار الماضي.

وتواصل "أوبك+" المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو/ حزيران المقبل، بعد انتهاء اتفاق مشابه في ديسمبر/ كانون أول 2018، بدأ مطلع 2017.