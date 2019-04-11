وزير الطاقة التركي: الجزء البري من "السيل التركي" سيستكمل نهاية 2019

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن إنشاء الجزء البري من مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، سيستكمل حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الخميس، على هامش معرض للطاقة في مدينة إسطنبول التركية.

وقال دونماز إن قطاع الطاقة يشكل القضية الأهم على أجندة علاقات تركيا متعددة الجوانب مع روسيا.

وأضاف: "استكمل انشاء الجزء البحري لمشروع السيل التركي، وانتهى نحو 80 في المئة من إنشاء المحطة على الشاطئ".

وبيّن أن "إنشاء الجزء البري من السيل التركي سيستكمل حتى نهاية العام الجاري، وبذلك ستبدأ تركيا بأخذ الغاز الطبيعي عبره.

وأكّد الوزير التركي على أهمية روسيا كشريك طاقة بالنسبة إلى بلاده، وباعتبارها قدمت مساهمات كبيرة بشأن العرض".

وتابع: "تمت مشاركتهم (الروس) في قضايا مختلفة مثل المرونة في كميات الطاقة والتخفيض ولكن هناك حاجة إلى عقد اجتماع والتوصل إلى نتيجة من قبل مسؤولي غازبروم وبوتاش، فضلًا عن القطاع الخاص الذي يستورد الغاز من غازبروم".

وأوضح دونماز أن تركيا زادت مصادرها في مجال الطاقة إلى حد كبير، وباتت تستورد الغاز الطبيعي المسال أينما وجدته بسعر رخيص من مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق باكتشافات تركيا النفطية، قال دونماز إنه تم اكتشاف 3 حقول في ولايتي دياربكر وسيعرت، وإن معدل الانتاج اليومي في هذه الحقوق يصل إلى 1650 برميل.

وأكّد أن انتاج شركة البترول التركية تجاوز الـ47 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن، وأن هدف تركيا خلال العام الجاري هو رفع الانتاج إلى أكثر من 50 ألف برميل.